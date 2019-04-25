Гвардиола - главный в Манчестере. В дерби "Юнайтед" и "Сити" горожане разобрались с командой Сульшера. В первом тайме без голов, но во втором сразу два. Сильва и Сане, 2:0. "Манчестер Сити" возвращается на первую строку чемпионата Англии. За три тура до конца действующие чемпионы на одно очко опережают "Ливерпуль". В другом поединке вечера "Арсенал" на выезде уступил "Вулверхэмптону", 1:3.