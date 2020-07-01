"Манчестер Юнайтед" бьется за Лигу чемпионов

В Англии "Манчестер Юнайтед" одолел "Брайтон", 3:0. Манкунианцы на пятой строке. Сегодня в 8 вечера на "Беларусь 5" поединок "Эвертон" - "Лестер", а в 22:15 "Вест Хэм" - "Челси".



