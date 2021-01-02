"Манчестер Юнайтед" догоняет "Ливерпуль"

В розыгрыше Английской премьер-лиги"МанчестерЮнайтед"побеждает на "Олд Траффорд" "АстонВиллу" идогоняет по количеству набранных баллов "Ливерпуль". В поединке 17-го тура "красные дьяволы" добились победы со счетом 2:1 и не знают поражений с1 ноября, когда уступили "Арсеналу". Победный мяч с 11-метровой отметки произвел БрунуФернандеш. У "Ливерпуля" и "Манчестера" по 33 балла и первая строчка в турнирной таблице.