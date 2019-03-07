На трибунах "Эштадиу", "Драгау" в Порту после поражения в первом матче от "Ромы" 1:2, португальская команда уже у себя дома победила римлян, 3:1. Причем победный гол также случился в дополнительное время, но уже в рамках экстратайма. "Манчестер Юнайтед" и "Порту" - в четвертьфинале Лиги чемпионов.