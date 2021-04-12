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"Манчестер Юнайтед" победил в гостях "Тоттенхэм"
Футбольный спектакль на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". "МанчестерЮнайтед"увозит важные три очка в игре с хозяевами арены, одержав волевую победу.Сначала судья гол Кавани не засчитал - тут помог VAR. "Шпоры" счетоткрыли - отличился Сон Хон Мин. Но "красные дьяволы" забили три мяча до конца встречи - 3:1 итоговыйсчет. В таблице чемпионата МЮ второй, "Тоттенхэм" седьмой.
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