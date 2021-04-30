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"Манчестер Юнайтед" уверенно переиграл "Рому"

Весомая заявка на выход в финал футбольной Лиги Европы. "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/2 уверенно переиграл "Рому", 6:2. После первой половины итальянцы вели 2:1. Дублем за победителей отметился Эдисон Кавани.

В другом полуфинале не все так однозначно. "Вильярреал" выиграл у "Арсенала", 2:1. Обе команды доигрывали матч вдесятером. Ответные поединки пройдут 6 мая.


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