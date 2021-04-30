"Манчестер Юнайтед" уверенно переиграл "Рому"

Весомая заявка на выход в финал футбольной Лиги Европы. "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/2 уверенно переиграл "Рому", 6:2. После первой половины итальянцы вели 2:1. Дублем за победителей отметился Эдисон Кавани.