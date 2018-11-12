На глазах сэра Алекса. "Манчестер Юнайтед" в дерби уступает "Сити" 1:3. Красные забили однажды и только с пенальти, Марсьяль, а вот горожане отличились трижды: Сильва, Агуэро и Гюндоган. Команда Гвардиолы лидирует в таблице, на два очка опережая "Ливерпуль".