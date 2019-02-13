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"Манчестер Юнайтед" впервые проигрывает под руководством Оле Гунера Сульшера

"Манчестер Юнайтед" впервые проигрывает под руководством Оле Гунера Сульшера. В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов "манкунианцы" дома уступили ПСЖ - 0:2. Во втором поединке игрового дня "Рома" дома победила "Порту" 2:1 благодаря дублю Дзаньолы. Ответные игры в этих парах пройдут 6 марта.

Напомним, обзоры всех встреч Лиги чемпионов смотрите на нашем сайте.

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