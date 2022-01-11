"Манчестер Юнайтед" выходит в 1/16 финала Кубка Англии

Без Роналду (у него мышечная травма) "Манчестер Юнайтед" обыгрывает "Астон Виллу" и выходит в 1/16 финала Кубка Англии - старейшего клубного турнира Старого Света. Скотт Мактоминей автор единственного мяча - 1:0.