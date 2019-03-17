"Манчестер Юнайтед" вылетает из Кубка Англии

В четвертьфинале "красные дьяволы" на выезде уступили "Вулверхэмптону" 1:2. Близок к неудаче был и клуб "Манчестер Сити". "Горожане" до 69-й минуты уступали "Суонси" 0:2. Однако удержать перевес команда из второго по силе английского дивизиона не смогла. Поражение 2:3. Правда, победный мяч Серхио Агуэро забил, находясь в офсайде.