3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Манчестер Юнайтед" вырывает ничью у "Бернли"
"Манчестер Юнайтед" в24-м туре Английской премьер-лиги на "Олд Траффорд" проигрывал 0:2. Но на 81-й минуте Погба с пенальти счет сократил, Линделеф в компенсированное время сравнял цифры на табло 2:2. Под руководством Сульшера "МЮ" в девяти матчах одержал 8 побед и накануне впервые сыграл вничью, потеряв очки.
Еще один клуб из Манчестера - "Манчестер Сити" - и вовсе проигрывает в битве против "Ньюксакла": горожане счет открыли на 23-й секунде после точного удара Агуэро, но во втором тайме Рондон и Ритчи принесли три балла дружине Бенитеса.
Отставание "Сити" от "Ливерпуля" - 4 балла, мерсисайдцы сегодня принимают "Лестер".
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов