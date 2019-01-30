"Манчестер Юнайтед" вырывает ничью у "Бернли"

"Манчестер Юнайтед" в24-м туре Английской премьер-лиги на "Олд Траффорд" проигрывал 0:2. Но на 81-й минуте Погба с пенальти счет сократил, Линделеф в компенсированное время сравнял цифры на табло 2:2. Под руководством Сульшера "МЮ" в девяти матчах одержал 8 побед и накануне впервые сыграл вничью, потеряв очки.

Еще один клуб из Манчестера - "Манчестер Сити" - и вовсе проигрывает в битве против "Ньюксакла": горожане счет открыли на 23-й секунде после точного удара Агуэро, но во втором тайме Рондон и Ритчи принесли три балла дружине Бенитеса.