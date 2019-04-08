Маноло Каденас покинул БГК

Руководство гандбольного клуба поддержало просьбу специалиста о досрочном расторжении контракта в связи с решением испанца сосредоточиться на работе с национальной сборной Аргентины, сообщает официальный сайт брестчан. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Рауль Алонсо.