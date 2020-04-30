Диагональная сборной Азербайджана по волейболу Маргарита Азизова будет выступать за "Минчанку" в следующем сезоне. Об этом сообщается в официальном аккаунте столичной команды в соцсети. Азизова 5 сезонов играла на родине за "Телеком Баку", была вице-чемпионкой и победительницей первенства. Также диагональная выступала в чемпионатах Турции и Польши. Российские легионеры Ольга Богданова и Наталья Думчева, а также лидер Екатерина Сокольчик не продлили контракты с "Минчанкой".