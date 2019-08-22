Марина Литвинчук и Ольга Худенко вышли в финал чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ

В своем полуфинале в заезде байдарок-двоек на дистанции 500 метров белоруски показали лучшее время. Финал в этом виде программы пройдет в рамках утренней сессии 24 августа. В решающем заезде на аналогичной по длине дистанции поборется за метали среди байдророк-одиночек и Никита Бориков. Этот финал запланирован на вечер 23 августа. Напомним, прямые трансляции с чемпионата мира ведет "Беларусь 5".