Марина Литвинчук сегодня в проекте "Наши. Чемпионы"

Самым успешным видом спорта для Беларуси на ІІ Европейских играх стала гребля на байдарках и каноэ. 10 медалей завоевали наши атлеты. А к четырем из них свою силу приложила Марина Литвинчук. Девушка взяла полный комплект: два золота, серебро и бронзу. Ею нельзя не восхищаться. Ее не изменили пьедесталы Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. О непростом пути к триумфу искренне и откровенно - сегодня в проекте "Наши. Чемпионы".