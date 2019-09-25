Марио Балотелли не помог "Брешии" обыграть "Ювентус" в пятом туре серии А

Из-за травмы в заявку туринцев не попал Криштиану Роналду, но чемпионы Италии и без него добыли победу, причем волевую, 2:1. Решающий мяч во втором тайме забил Пьянич. "Ювентус" - лидер, на одно очко опережает "Интер". Миланцы сегодня примут "Лацио".