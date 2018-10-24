Мария Мамашук поспорит за третье место на чемпионате мира по борьбе в Венгрии

Шанс на бронзу. Мария Мамашук через утешительный турнир заработала право поспорить за третье место на чемпионате мира по борьбе в Венгрии. Белоруска во втором круге уступила будущей финалистке - украинке Черкасовой, а в утешительном раунде была сильнее Бобевой из Болгарии. За бронзу Мамашук будет бороться с китаянкой Фенг Жоу.