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Мария Мамашук поспорит за третье место на чемпионате мира по борьбе в Венгрии

Шанс на бронзу. Мария Мамашук через утешительный турнир заработала право поспорить за третье место на чемпионате мира по борьбе в Венгрии. Белоруска во втором круге уступила будущей финалистке - украинке Черкасовой, а в утешительном раунде была сильнее Бобевой из Болгарии. За бронзу Мамашук будет бороться с китаянкой Фенг Жоу.

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