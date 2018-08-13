Бывший защитник минского "Динамо" Марк-Андре Граньяни продолжит карьеру в китайском клубе "Куньлунь Ред Стар". Канадец подписал контракт сроком на один сезон. В прошлом году Граньяни стал лучшим бомбардиром "зубров", набрав 35 очков за 55 матчей.