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Мархель назвал состав на Грузию в плей-офф Лиги наций
Юрий Кендыш и Станислав Драгун не помогут сборной Беларуси в полуфинале Лиги наций 8 октября в Грузии. Так решил главный тренер Михаил Мархель. В опубликованном списке 28 вызванных на сбор футболисты БАТЭ и "Шахтера"отсутствуют. У Драгуна недавно был диагностирован коронавирус. А вот Игорь Стасевич, также пребывающий вне игры из-за COVID-19, в Грузию собирается.
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