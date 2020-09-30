Мархель назвал состав на Грузию в плей-офф Лиги наций

Юрий Кендыш и Станислав Драгун не помогут сборной Беларуси в полуфинале Лиги наций 8 октября в Грузии. Так решил главный тренер Михаил Мархель. В опубликованном списке 28 вызванных на сбор футболисты БАТЭ и "Шахтера"отсутствуют. У Драгуна недавно был диагностирован коронавирус. А вот Игорь Стасевич, также пребывающий вне игры из-за COVID-19, в Грузию собирается.