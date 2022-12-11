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Марокканцы разбушевались! Празднования за выход национальной сборной в полуфинал ЧМ по футболу сменились погромами

Толпы марокканских болельщиков вновь устроили беспорядки на улицах европейских городов. Поводом стал сенсационный выход национальной сборной в полуфинал чемпионата мира по футболу. Мирные празднования сменились погромами и стычками с полицией. В Брюсселе стражи порядка применили слезоточивый газ против фанатов, которые бросали в них камни и бутылки.

Задержания разбушевавшихся болельщиков проводились в Роттердаме и Амстердаме. Громче всего праздновали в Париже - тут отмечали победы марокканской и французской сборных, которые должны встретиться в полуфинале чемпионата. На Елисейских полях собрались около 20 тысяч болельщиков. Радикально настроенная часть фанатов за ночь устроила несколько пожаров и вступила в столкновения с полицией, та ответила слезоточивым газом. В итоге были задержаны свыше 70 человек.

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