Марокканцы разбушевались! Празднования за выход национальной сборной в полуфинал ЧМ по футболу сменились погромами

Задержания разбушевавшихся болельщиков проводились в Роттердаме и Амстердаме. Громче всего праздновали в Париже - тут отмечали победы марокканской и французской сборных, которые должны встретиться в полуфинале чемпионата. На Елисейских полях собрались около 20 тысяч болельщиков. Радикально настроенная часть фанатов за ночь устроила несколько пожаров и вступила в столкновения с полицией, та ответила слезоточивым газом. В итоге были задержаны свыше 70 человек.