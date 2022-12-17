Марокко впервые поспорит за бронзу чемпионата мира по футболу

Футбольный чемпионат мира в Катаре вышел на финишную прямую - осталось провести два поединка за награды, пишет БелТА.

17 декабря в Дохесостоится матч за бронзовые награды между сборными Хорватии и Марокко (начало в 18:00). Главным судьей этой встречи назначен катарский рефери Абдулрахман Аль-Джассим.

18 декабря в главном поединке 22-го чемпионата мира на поле Национального стадиона в Лусаиле сборная Франции будет защищать свой чемпионский титул в игре с командой Аргентины.