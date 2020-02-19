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Мартен Фуркад - победитель мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону

Мартен Фуркад - победитель мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце. Более чем на 5 минут от француза отстал лучший из белорусов - Антон Смольский: три промаха - столько же минут штрафа - и 34-я позиция. 5 выстрелов в молоко совершил Роман Елетнов, он - 53-й, 79-я строчка у Максима Воробья: 6 неточных выстрелов, на один больше у Сергея Бочарникова - это 81 место. Завтра планетарный форум продолжится супермикстом.

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