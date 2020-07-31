Бывший главный тренер брестского "Динамо" Марцел Личка возглавит "Оренбург". Именно чех в прошлом сезоне привел к чемпионскому титулу клуб из Бреста. Новый клуб специалиста, отметим, по итогам сезона в Российской премьер-лиге покинул элитный дивизион и будет выступать в ФНЛ, за которую выступают белорусы - голкипер Андрей Климович и защитник Михаил Сиваков. Новый розыгрыш здесь стартует завтра, "Оренбург" в Брянске встретится с местным "Динамо".