"Машека" сыграет с ЦСКА в рамках розыгрыша гандбольной СЕХА-Лиги

Очередной поединок в розыгрыше гандбольной СЕХА-Лиги проведет 13 ноября "Машека". В Могилеве белорусский клуб примет ЦСКА. Пока наши соотечественники проиграли два матча в группе Б и не имеют в активе очков. У "армейцев" же одна ничья и одно поражение. Могилевчанам очень важно сегодня взять верх.



Получится ли справиться с двукратным серебряным призером чемпионата России? Узнаем из прямой трансляции. Эфир на "Беларусь 5", старт в 12:20.