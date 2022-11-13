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"Машека" сыграет с ЦСКА в рамках розыгрыша гандбольной СЕХА-Лиги

Очередной поединок в розыгрыше гандбольной СЕХА-Лиги проведет 13 ноября "Машека". В Могилеве белорусский клуб примет ЦСКА. Пока наши соотечественники проиграли два матча в группе Б и не имеют в активе очков. У "армейцев" же одна ничья и одно поражение. Могилевчанам очень важно сегодня взять верх.

Получится ли справиться с двукратным серебряным призером чемпионата России? Узнаем из прямой трансляции. Эфир на "Беларусь 5", старт в 12:20.

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