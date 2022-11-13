3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Машека" сыграет с ЦСКА в рамках розыгрыша гандбольной СЕХА-Лиги
Очередной поединок в розыгрыше гандбольной СЕХА-Лиги проведет 13 ноября "Машека". В Могилеве белорусский клуб примет ЦСКА. Пока наши соотечественники проиграли два матча в группе Б и не имеют в активе очков. У "армейцев" же одна ничья и одно поражение. Могилевчанам очень важно сегодня взять верх.
Получится ли справиться с двукратным серебряным призером чемпионата России? Узнаем из прямой трансляции. Эфир на "Беларусь 5", старт в 12:20.
Другие спортивные новости:
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов