Машина сопровождения во время велогонок в Италии сбила велогонщика

Дорожно-транспортное происшествие случилось во время одной из самых престижных велогонок "Джиро д’Италия". Во время шестого этапа шел дождь, и машина сопровождения столкнулась с взбирающимся в гору велосипедом гонщика Питера Серри из "Квик Степа". Спортсмен упал, но не получил серьезных травм. Он тут же эмоционально высказал претензии обидчику, подоспевший сервис починил средство передвижения и Питер продолжил движение.