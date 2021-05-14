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Машина сопровождения во время велогонок в Италии сбила велогонщика

Дорожно-транспортное происшествие случилось во время одной из самых престижных велогонок "Джиро д’Италия". Во время шестого этапа шел дождь, и машина сопровождения столкнулась с взбирающимся в гору велосипедом гонщика Питера Серри из "Квик Степа". Спортсмен упал, но не получил серьезных травм. Он тут же эмоционально высказал претензии обидчику, подоспевший сервис починил средство передвижения и Питер продолжил движение.

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