Первый этап Кубка Содружества по биатлону в Красноярске завершится масс-стартами

В Красноярске сегодня масс-стартами завершается первый этап (летний) Кубка Содружества по биатлону. В 9:00 за награды соревнований борются женщины, в том числе и лидеры белорусской сборной Динара Смольская и Анна Сола.



Чуть позже - в 12:00 - начало мужского масс-старта. Спортивные болельщики узнают, сможет ли капитан мужской сборной Антон Смольский увезти из Красноярска максимальное количество очков и сделать золотой хет-трик.