Масштабные соревнования по триатлону прошли в Минске

В этом году организаторы продумали живописный маршрут - от Минского моря через центр столицы. Началась гонка со скоростного заплыва, далее атлеты преодолевали маршрут на велосипеде и последним этапом стал забег. Сотни болельщиков поддерживали спортсменов вдоль всей трассы. В соревнованиях приняли участие и дети. Победителем на самой сложной дистанции - одной четвертой Ironman - стал минчанин Александр Василевич. Минск спортивный в репортаже Ильи Цветкова.



Тысяча человек и дистанция 56 километров - лучшая формула для спортивных выходных. Любители триатлона смогли испытать свои силы в одном из самых сложных видов спорта. В этом году масштабный забег обрел престижный мировой статус одной четвертой знаменитой гонки Ironman. Заявки на участие подали профессиональные спортсмены и любители из одиннадцати стран. Преодолела непростую дистанцию и наша коллега, телеведущая Татьяна Никитина. Она готовилась к соревнованиям почти полгода.



Атлеты проходили маршрут в три этапа. Сначала километр вплавь, далее заезд на велосипедах - 45 километров и до финиша кроссом - бег 10 километров. Для новичков была и лайт-версия маршрута - одна восьмая Ironman, где расстояние каждого этапа в два разы короче.







Первая часть марафона началась. Это заплыв по воде на 950 метров для одной четвертой финала и 475 для одной восьмой. Главная задача для участников - как можно скорее добраться до транзитной зоны. Там они смогут переодеться и взять велосипед, чтобы начать следующий этап.







Массовый забег объединил все возрасты. Например, для самых маленьких спортсменов (от 6 до 10 лет) подготовили отдельную трассу. А самому опытному атлету Леониду Толкачеву в этом году исполнилось 79.



Триатлон - сложный вид спорта. Особенно для спортсменов-новичков. Чтобы поддержать дух и физическое состояние, организаторы гонки проводили еженедельные тренировки. В "Минском триатлоне" приняли участие и дети с особенностями развития. Их подготовкой занималась Александра Герасименя - призер Олимпийских игр. Юные спортсмены проплыли 100 метров и пробежали 1 километр в сопровождении тренеров.



