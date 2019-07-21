3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Масштабный забег в Минске! Тысячи спортсменов-любителей проверяли себя на "железном марафоне"
Тысяча спортсменов-любителей из 11 стран мира сегодня проверили предел своих физических возможностей на "железном марафоне" в Минске. Дистанцию в 56 километров атлеты преодолевали в три этапа: 950 метров вплавь, далее - 45-километровый заезд на велосипедах и 10 с половиной километров бегом. Организаторами мультиспортивной гонки выступили Клуб триатлона "Тристайл" и Альфа-Банк при поддержке Министерства спорта и туризма.
В этом году масштабный забег приобрел престижный мировой статус одной четвертой Ironman. Для совсем юных спортсменов от 6 до 10 лет подготовили трассу протяженностью 500 метров. До начала гонки организаторы проводили бесплатные тренировки для желающих принять участие в соревнованиях.
Президент
Все
Президент Беларуси о парке имени 50-летия Великого Октября: Это народный парк
Лукашенко посетит реконструированный столичный стадион "Трактор"
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Политика
Все
Общество
Все
Лукьянов: Белорусская молодежь развивает, созидает и только строит, но никогда не разрушает
В Беларуси приняли законопроект "Об изменении кодексов по вопросам образования". Что в нем нового?
В Беларуси более 65 % всегда голосуют на выборах - соцопрос
НАН Беларуси и Объединенный институт ядерных исследований обсудили новые направления сотрудничества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП