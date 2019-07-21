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Масштабный забег в Минске! Тысячи спортсменов-любителей проверяли себя на "железном марафоне"

Тысяча спортсменов-любителей из 11 стран мира сегодня проверили предел своих физических возможностей на "железном марафоне" в Минске. Дистанцию в 56 километров атлеты преодолевали в три этапа: 950 метров вплавь, далее - 45-километровый заезд на велосипедах и 10 с половиной километров бегом. Организаторами мультиспортивной гонки выступили Клуб триатлона "Тристайл" и Альфа-Банк при поддержке Министерства спорта и туризма.


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В этом году масштабный забег приобрел престижный мировой статус одной четвертой Ironman. Для совсем юных спортсменов от 6 до 10 лет подготовили трассу протяженностью 500 метров. До начала гонки организаторы проводили бесплатные тренировки для желающих принять участие в соревнованиях.

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