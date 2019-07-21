Масштабный забег в Минске! Тысячи спортсменов-любителей проверяли себя на "железном марафоне"

Тысяча спортсменов-любителей из 11 стран мира сегодня проверили предел своих физических возможностей на "железном марафоне" в Минске. Дистанцию в 56 километров атлеты преодолевали в три этапа: 950 метров вплавь, далее - 45-километровый заезд на велосипедах и 10 с половиной километров бегом. Организаторами мультиспортивной гонки выступили Клуб триатлона "Тристайл" и Альфа-Банк при поддержке Министерства спорта и туризма.