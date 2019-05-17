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Массимилиано Аллегри покинет "Ювентус" по окончании сезона

Гранд итальянского футбола объявил о расставании с главным тренером команды, которой тот руководил с 2014 года. За это время "старая синьора"выиграла 11 трофеев: 5 раз чемпионат Италии, 4 кубка и два суперкубка страны.

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