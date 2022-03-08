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Массовая драка болельщиков в Мексике: 26 пострадавших, 3 - в критическом состоянии
Массовая драка болельщиков на футбольном матче в Мексике привела к тому, что в стране отменили все поединки, а FIFA назвала футбольное побоище варварством. Инцидент произошел на стадионе Коррегидора во время встречи между клубами "Керетаро" и "Атлас Гвадалахара". На сегодня число раненых возросло по меньшей мере до 26 человек, 3 находятся в критическом состоянии. Контракты с частной компанией, отвечавшей за безопасность на арене, аннулированы. Появились первые призывы отстранить Мексику от чемпионата мира - 2026. Эта страна собирается его принять вместе с США и Канадой.
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