Массовая драка болельщиков в Мексике: 26 пострадавших, 3 - в критическом состоянии

Массовая драка болельщиков на футбольном матче в Мексике привела к тому, что в стране отменили все поединки, а FIFA назвала футбольное побоище варварством. Инцидент произошел на стадионе Коррегидора во время встречи между клубами "Керетаро" и "Атлас Гвадалахара". На сегодня число раненых возросло по меньшей мере до 26 человек, 3 находятся в критическом состоянии. Контракты с частной компанией, отвечавшей за безопасность на арене, аннулированы. Появились первые призывы отстранить Мексику от чемпионата мира - 2026. Эта страна собирается его принять вместе с США и Канадой.