Мастер-классы именитых биатлонистов прошли в Гомеле

В Гомеле продолжаются мероприятия, приуроченные к открытию новой лыжероллерной трассы. Мастер-классы провели именитые спортсмены. В роли лекторов - Александр Попов, Елена Зубрилова, Ольга Назарова и Ольга Зайцева. Их мастерство перенимали около 100 юных биатлонистов со всей страны. Легенды спорта поделились советами о том, как справляться с психологическим напряжением на соревнованиях, рассказали о своем пути к олимпу и помогли наставлениями. Напомним, в ближайшие два дня молодые спортсмены смогут применить полученные знания на практике: на новой трассе пройдет Кубок Белорусской федерации биатлона.



Встречу завершило вручение сувениров: их получили самые активные участники мастер-класса. При этом у всех желающих была возможность получить автограф своего кумира и сделать совместное фото.



