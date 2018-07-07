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Мастера малой ракетки на Европейских играх в Минске разыграют шесть олимпийских лицензий

Путевки в Токио получат призеры мужского и женского одиночных разрядов. Изначально планировалось, что лицензии достанутся только победителям турнира.

Соревнования по настольному теннису в рамках Европейских игр пройдут во Дворце тенниса.

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