Матч жизни: минское "Динамо" VS "Ак Барса" в 4-м поединке 1/4 Кубка Гагарина

Внимание болельщиков 15 апреля вновь приковано к хоккею. На льду Казани вечером важнейший - четвертый поединок в серии: "Динамо-Минск" против "Ак-Барса".

И эта встреча кардинально отличается от трех предыдущих. "Зубры" на самом деле демонстрируют характер - много времени игроки обеих команд проводят в боксе для штрафников. Только за 1 период в сумме клубы заработали 38 минут штрафа. Однако пока белорусы уступают. Время отыграться еще есть.

По силам ли команде совершить камбэк, чтобы серия вернулась на "Минск-Арену"?

В понедельник на игре было 3 фанатских автобуса, один из которых остался на нынешнюю встречу. А также накануне из Минска выехал еще один автобус с болельщиками.

Минское "Динамо" проводит матч жизни. Счет против "Ак-Барса" в серии 1/4 финала Кубка Гагарина - 0:3. Это значит, что если хоккеисты хотят продолжать нокаут-раунд, этим вечером нужно забирать победу. Подробности в видео.

Дмитрий Ерыкалов, хоккейный эксперт (Россия)

Дмитрий Ерыкалов, хоккейный эксперт (Россия):

"В той ситуации, в которой оказался сейчас "Минск", виновата во многом серия первого раунда, которая сложилась очень просто. "Минск" выходил вперед, "Минск" не переламывал игры, как будто вошел в ту колею, когда не нужно доставать из себя внутренние ресурсы. "Ак Барс" тактически переигрывает "Динамо". "Динамо" что? "Динамо" - это агрессивная команда, это быстрая команда. "Ак-Барсу" удается "Минск" стопорить в средней зоне".

Юрий Войтенков, комментатор телеканала "Беларусь 5"

Юрий Войтенков, комментатор телеканала "Беларусь 5":

"Ак-Барс" не неудобный соперник. Тактика неудобная. Плей-офф и регулярный чемпионат - это две разных вещи. Не нужно смотреть просто на сам факт вообще того, что мы там побеждали, а здесь проигрываем. Те ролевики, которые должны выходить на авансцену и решать моменты прямо здесь, сейчас, они выключены. Не в том плане, что они боятся. Но они быстрее избавляются от шайбы, они не лезут в обыгрыш один в ноль или там один в один. Им это не нужно. Остается только Пинчук в первом звене, который что-то пытается именно индивидуальными качествами сделать. Поэтому, на мой взгляд, нужно поменять тактику, подоткрыть наших лидеров. То есть где-то спрятать, возможно, Энаса. Сломает тактику, да. Но это будут какие-то изменения, к которым соперники не готовы. Здесь нужно что-то менять кардинально".