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Матч Александры Саснович с Присциллой Хон в прямом эфире покажет "Беларусь 5"

Победа над 10-й ракеткой мира! Александра Саснович на старте турнира в австралийском Сиднее обыграла россиянку Дарью Касаткину в двух сетах 6:1, 6:4. Отметим, белорусская теннисистка - на 33-й строчке мирового рейтинга. Во второй партии россиянка вела с брейком 3:1, но это не надломило Саснович. А две последние подачи она и вовсе взяла, не отдав Касаткиной ни единого очка. За выход в четвертьфинал соревнований наша Саша поспорит с хозяйкой кортов Присциллой Хон. Матч завтра ориентировочно в 7 утра в прямом эфире "Беларусь 5".

Тем временем первая ракетка Беларуси Арина Соболенко - триумфатор недавнего турнира в китайском Шэньчжэне - покидает соревнования в Сиднее уже в первом круге. 11-я ракетка мира уступила 8-й ракетке чешке Петре Квитовой.

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