Матч Арины Соболенко и Марии Шараповой смотрите в прямом эфире на "Беларусь 5"

Лучшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко сегодня в четвертьфинальном поединке теннисного турнира в Шэньчжэне выйдет на корт против экс-первой ракетки мира, а ныне 29-го номера рейтинга Марии Шараповой. Этот матч должен был состояться накануне, но был перенесен из-за дождя. Единственная очная встреча, которая произошла в 2017-м, осталась за россиянкой. Правда, в сегодняшней встрече букмекеры отдают преимущество именно белоруске. Итак, матч Соболенко - Шарапова в прямом эфире покажет "Беларусь 5". Начало трансляции в 8 утра.