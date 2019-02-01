Матч Арины Соболенко за выход в полуфинал смотрите сейчас на "Беларусь 5"

В эти минуты в Санкт-Петербурге начинается матч Арины Соболенко за выход в полуфинал теннисного турнира. Белоруска встречается с россиянкой Екатериной Александровой. Прямую трансляцию ведет "Беларусь 5". Девушки встречались на корте дважды, и пока счет в личных встречах равный.