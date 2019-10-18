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Матч "Барселона" - "Реал" не состоится 26 октября

На фоне протестов в Барселоне Федерация футбола Испании решила отменить первое эль-классико в сезоне, которое должно было состоятся 26 октября на "Камп Ноу". Пока испанская федерация и Ла Лига не могу согласовать новую дату проведения встречи "Барселона" - "Реал". Рассматриваются варианты 7 и 18 декабря.

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