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Матч белорусской хоккейной Экстралиги в вечернем эфире телеканала "Беларусь 5"

Матч белорусской хоккейной Экстралиги можно будет увидеть в вечернем эфире телеканала "Беларусь 5". В центральном матче игрового дня встретятся гродненский "Неман", он в чемпионате третий, и солигорский "Шахтер", который занимает вторую строчку. Начало трансляции из Гродно в 18:20.

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