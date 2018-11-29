Матч белорусской хоккейной Экстралиги в вечернем эфире телеканала "Беларусь 5"

Матч белорусской хоккейной Экстралиги можно будет увидеть в вечернем эфире телеканала "Беларусь 5". В центральном матче игрового дня встретятся гродненский "Неман", он в чемпионате третий, и солигорский "Шахтер", который занимает вторую строчку. Начало трансляции из Гродно в 18:20.