Матч "Динамо" против "Адмирала "на "Беларусь 5" в 19:30

Спустя полмесяца хоккейное "Динамо" вернулось на "Минск-Арену" и сегодня проведет очередной матч регулярного сезона КХЛ против "Адмирала". Команда из Владивостока ради этой игры преодолела восемь тысяч километров. "Зубры" постараются взять реванш у клуба Сергея Светлова за ноябрьское поражение. Тем более что соперник сейчас переживает не лучшие времена: команда занимает последнее место в конференции "Восток" и много пропускает. Матч стартует в 19:30. Прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5".