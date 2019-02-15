Матч "Динамо" (Рига) - "Динамо" (Минск) смотрите на "Беларусь 5" в 20:20

Сегодня вечером болеем за наших хоккеистов. В очередном матче выездной серии регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" сыграет против своих одноклубников из Риги на открытом воздухе. В прошлом году аналогичная встреча завершилась победой "зубров". В текущем сезоне минчане уже потеряли все шансы на выход в плей-офф, а вот рижане все еще борются за попадание в топ-8 по итогам регулярки. Наши соперники занимают 9 место Западной конференции и отстают от команды "Сочи" на 2 балла. Итак, прямая трансляция матча "Динамо" (Рига) - "Динамо" (Минск) начнется на "Беларусь 5" в 20:20.