Матч "Днепр" - "Динамо-Минск" смотрите на телеканале "Беларусь 5"

Немотивированный "Днепр" против минского "Динамо", борющегося за медали чемпионата Беларуси по футболу. Могилевчане принимают столичных в матче 29-го тура первенства. Отметим, хозяева досрочно покинули Высшую лигу, а вот гости пока идут третьими: один балл до второй команды - "Шахтера" из Солигорска и всего на один пункт от "Динамо" отстает 4-й коллектив - "Витебск". Все встречи этого тура начинаются в 14 часов. Прямую трансляцию матча "Днепр" - "Динамо-Минск" смотрите на телеканале "Беларусь 5".