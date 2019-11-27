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Матч Еврокубка проведут баскетболисты клуба "Цмокі-Мінск

"Драконы" сегодня примут "Киев" в заключительном матче первого группового этапа турнира. Для гарантированного выхода в следующий раунд команде Ростислава Вергуна надо обыграть соперника. 5ноября в Украине белорусы победили 99:74. Прямая трансляция встречи в 19:25 на "Беларусь 5".

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