Матч Еврокубка проведут баскетболисты клуба "Цмокі-Мінск

"Драконы" сегодня примут "Киев" в заключительном матче первого группового этапа турнира. Для гарантированного выхода в следующий раунд команде Ростислава Вергуна надо обыграть соперника. 5ноября в Украине белорусы победили 99:74. Прямая трансляция встречи в 19:25 на "Беларусь 5".



