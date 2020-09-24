Матч Грузия - Беларусь могут перенести

Запланированные на октябрь и ноябрь матчи плей-офф за право сыграть в финальной части Евро-2020 могут пройти в мае - июне. Об этом ТАСС заявил член исполкома УЕФА Алексей Сорокин. Это произойдет в случае вспышки коронавируса. На 8 октября запланирован матч Грузия - Беларусь. Победитель должен сыграть в финале Лиги наций 12 ноября.