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Матч КХЛ между минским и рижским "Динамо" отменен

Руководство КХЛ отменяет три игры рижского "Динамо" в регулярном чемпионате КХЛ из-за вспышки коронавируса в клубе. По состоянию на 9 января 14 хоккеистов, один тренер и два представителя "Динамо" сдали положительные ПЦР-тесты. Как следствие игра рижан против минского "Динамо", которая была запланирована на 12 января не состоится. Решение о возможности провести эти матчи в более поздний срок будет принято дополнительно, говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

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