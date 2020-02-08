Матч квалификации Мировой группы Кубка Федерации. Кики Бертенс - Арина Соболенко. "Беларусь 5" ведет прямую трансляцию

На грунтовых кортах в Гааге начинается матч квалификации Мировой группы Кубка Федерации, в котором встречаются сборные Нидерландов и Беларуси. После первого игрового дня ничья - 1:1. И сейчас на корте лидеры своих команд - 8-я ракетка мира Кики Бертенс и 13-я в рейтинге Арина Соболенко. "Беларусь 5" ведет прямую трансляцию поединка. После этой встречи сыграют вторые номера сборных - Александра Саснович и Аранча Рус. Пятым матчем запланирована парная встреча - Лидия Морозова и Ольга Говорцова, Деми Схюрс и Лесли Керхов. Капитаны команд еще могут внести свои изменения. На кону стоит выход в финал Мировой группы, который в новом формате пройдет уже в апреле в Будапеште.



