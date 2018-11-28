Матч Лиги Европы между "Ворсклой" и "Арсеналом" перенесен из Полтавы в Киев

Украина через несколько часов сроком на 30 дней вводит военное положение в десяти украинских областях и во внутренних водах Азово-Керченской акватории. Кроме того, как сообщает ряд СМИ, Киев ведет переговоры с Соединенными Штатами о возможном строительстве в стране американской военной базы. Информацию подтвердил депутат украинской Верховной рады Иван Винник. Из-за введения военного положения в УЕФА уже приняли решение перенести игру группового этапа Лиги Европы между "Ворсклой" и "Арсеналом" из Полтавы в Киев.