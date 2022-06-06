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Матч Лиги наций Беларусь - Азербайджан смотрите 6 июня на "Беларусь 5"

Прервать серию поражений в официальных матчах! Только на победу сегодня настраивается сборная Беларуси по футболу во встрече второго тура розыгрыша Лиги наций. На поле в Сербии "Белыя крылы" будут принимать команду Азербайджана - мы лишь номинальные хозяева этого противостояния. В первой игре турнира, напомним, белорусы 0:1 уступили Словакии, а азербайджанцы 0:2 Казахстану. Кому удастся сегодня набрать первые очки в новом розыгрыше, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5", начало в 21:40.

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