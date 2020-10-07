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Матч Лиги наций Грузия - Беларусь пройдет без зрителей

Теряет из-за коронавируса и спортивная сфера. Хотя по требованиям УЕФА можно было заполнить 55-тысячную арену на 30 %. Впрочем нас больше интересует результат на табло. Ведь наша сборная Беларуси впервые так близка к выходу в финальную часть чемпионата Европы.

В Тбилиси работает съемочная группа Белтелерадиокомпании. О последних новостях из стана нашей команды Александр Цвечковский.

Командный автобус подкатил к зданию аэропорта в 8:30 утра. Через два часа самолет был уже в небе. Приземление - через три часа в аэропорту в столице Грузии. Настроение у команды и тренерского штаба рабочее, все прекрасно понимают, матч какой важности предстоит соперникам.
Вечером сразу после тренировки хозяев прошла пресс-конференция главного тренера нашей сборной Михаила Мархеля и полузащитника Кирилла Печенина. Вопросы в большинстве своем задавали наши грузинские коллеги. Мы-то в курсе последних новостей нашей команды.

Перед тренировкой мыслями о предстоящем матче поделился Иван Маевский.

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