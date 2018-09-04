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На матч Лиги наций между сборными Беларуси и Сан-Марино продано 5500 билетов

На матч Лиги наций между сборными Беларуси и Сан-Марино, который состоится 8 сентября на стадионе "Динамо", продано на эту минуту пять с половиной тысяч билетов при вместимости 22 000. Об этом нам сообщили в пресс-службе Белорусской федерации футбола. На самой арене идут последние приготовления, эти кадры сняты сегодня в полдень. Впервые после долгой паузы сборная Беларуси возвращается на открытый после реконструкции стадион.

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