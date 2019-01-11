Матч между Александрой Саснович и Петрой Квитовой завершился не в пользу Саши

Матчу между Александрой Саснович и Петрой Квитовой все-таки суждено было быть сегодня. Но, к сожалению для белорусских любителей тенниса, завершился он не в пользу Саши. Полуфинал турнира в Сиднее долго откладывали из-за непогоды, но ближе к ночи по австралийскому времени погода смилостивилась, и теннисистки смогли выйти на корт. Итог игры: поражение белоруски 1:6, 2:6. В финале чешка Петра Квитова завтра сыграет с хозяйкой кортов Эшли Барти.